Quirinale: per il Lazio grandi elettori saranno Zingaretti, Vincenzi e Ghera

24 luglio 2021

- Il consiglio regionale del Lazio ha eletto oggi nel corso della seduta d’aula i tre delegati della Regione Lazio che parteciperanno alle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica in Parlamento. Saranno il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi e il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Fabrizio Ghera. L’elezione è avvenuta con voto segreto e ciascun consigliere ha potuto esprimere fino a due preferenze. Nicola Zingaretti ha ricevuto 29 preferenze, Marco Vincenzi 31, 11 Fabrizio Ghera. Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia, ha ricevuto 10 voti. Hanno votato 45 consiglieri, e sono stati registrati 81 voti, non si è registrata nessuna scheda bianca o nulla. (segue) (Rer)