Covid: Fontana, per Lombardia indicazione sembra esere zona arancione, ma difficile fare previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vista la situazione pandemica sembra che "l'indicazione sia quella della zona arancione, ma penso che sia difficile fare delle previsioni anche se "speriamo di riuscire a fermarci prima". Lo ha detto oggi il presidnete della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine delle votazioni per i tre rappresentanti lombardi che dovranno andare a Roma per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica . "Come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi - ha sottolineato Fontana - Omicron è una cosa completamente nuova diversa, le cui reazioni e modalità di sviluppo non sono più paragonabili al vecchio Covid". Rispondendo a chi gli ha chiesto se si possano fare anticipazioni, Fontana ha replicato che "se già era difficile prima ora lo è ancora di più", conclude Fontana. (Rem)