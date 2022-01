Quirinale: per il Lazio grandi elettori saranno Zingaretti, Vincenzi e Ghera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Nicola Zingaretti si tratta della terza designazione consecutiva, dopo quelle del 2013 e del 2015, che portarono al Quirinale Giorgio Napolitano (per il secondo mandato) e Sergio Mattarella. Alla votazione non erano presenti Mauro Buschini (Pd), Davide Barillari (misto ex M5s), Giuseppe Cangemi (Lega), Laura Corrotti (Lega), Roberta Lombardi (M5s). Assente giustificata Valentina Corrado (M5s). Le schede hanno registrato diverse accoppiate: 24 votanti hanno espresso doppia preferenza per Nicola Zingaretti e Marco Vincenzi, 5 votanti per Giuseppe Simeone e Marco Vincenzi, 5 votanti per Giuseppe Simeone e Nicola Zingaretti e 2 votanti per Fabrizio Ghera e Marco Vincenzi. Nove schede hanno riportato il nome unico di Fabrizio Ghera. (Rer)