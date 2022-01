Yemen: Onu, militarizzazione dei porti non è una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militarizzare i porti dello Yemen e trasformarli in aree di combattimento non è una soluzione e potrebbe peggiorare la già grave crisi umanitaria del Paese. Lo ha dichiarato la commissione delle Nazioni unite (Onu) che si occupa del monitoraggio delle azioni militari nelle acque dello Yemen con un comunicato pubblicato sul profilo Twitter dell'organizzazione. Infatti, dopo il caso di sequestro da parte dei ribelli sciiti filo-iraniani dello Yemen, gli Houthi, della nave battente bandiera emiratina "Rawabi", la comunità internazionale si è detta preoccupata dall'aumento delle tensioni e del coinvolgimento di navi civili e commerciali negli scontri. Inoltre, l'Onu ha evidenziato i pericoli legati a una militarizzazione dei porti del Paese, sostenendo che "porterebbe solo a un incremento degli scontri armati e a un peggioramento della crisi umanitaria in corso". Da quanto dichiarato, infatti, l'Onu considera i porti yemeniti come "una delle poche vie di salvezza per gli yemeniti intenzionati a lasciare il Paese, nonché infrastrutture necessarie nel presente e nel futuro della nazione". Infine, è stata dichiarata la scoperta di trappole esplosive nelle acque yemenite, anche vicino ai porti civili e commerciali, e di sistemi missilistici Noor, di fabbricazione iraniana e ampiamente utilizzati dalle milizie Houthi. L'Onu ha assicurato il suo impegno nell'ispezionare i porti per assicurarsi della presenza di materiale bellico nelle infrastrutture portuali del Paese. (Res)