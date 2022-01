Sassoli: Mattia (Pd), perdiamo uomo colto e gentile, ha portato Italia in alto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "La perdita di un uomo mite crea sempre voragini. Con David Sassoli perdiamo un uomo capace, colto e gentile che ha portato in alto il nome dell'Italia nelle istituzioni europee. I suoi valori non negoziabili e l'attenzione agli ultimi resteranno insegnamenti indelebili per tutta la comunità democratica. Ora che è in Dio, il suo tratto gentile sia almeno un po' il nostro". Lo dichiara in una nota la consigliera del Partito democratico della Regione Lazio, Eleonora Mattia, e presidente della commissione Lavoro. (Com)