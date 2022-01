Romania: Romgaz, ancora da chiarire dettagli su contratto con ExxonMobil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del contratto di compravendita delle azioni di ExxonMobil per rilevare il giacimento di gas Neptun Deep nel Mar Nero non è ancora avvenuta, poiché alcuni dettagli devono ancora essere chiariti. Lo afferma un rapporto presentato dal produttore romeno di gas naturale Romgaz alla Borsa di Bucarest. "Non è ancora avvenuta la firma del contratto di compravendita di tutte le azioni di ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, motivata dalla necessità di chiarire alcuni dettagli attuativi. Continueremo a informare il mercato e gli investitori non appena saranno disponibili nuove informazioni", si legge nel rapporto. La fonte citata sottolinea che, attraverso l'attuale rapporto del 26 ottobre 2021, Romgaz ha stimato che l'operazione sarà completata nel primo trimestre del 2022. (segue) (Rob)