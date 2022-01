Romania: Romgaz, ancora da chiarire dettagli su contratto con ExxonMobil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Romgaz ha approvato lo scorso 10 dicembre, in seconda convocazione, l'acquisizione del 50 per cento del capitale di ExxonMobil nel progetto di gas Neptun Deep. Contestualmente, l'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la contrattazione di finanziamenti da uno o più istituti di credito, per un importo complessivo di 325 milioni di euro, al fine di coprire una parte del prezzo dell'operazione di acquisto da parte di Romgaz di tutte le azioni emesse, che rappresentano il 100 per cento del capitale sociale di Exxon Mobil. Il prezzo di acquisto è stato fissato a 1,060 miliardi di dollari. Al momento della firma del contratto di compravendita, Romgaz avrà l'obbligo di pagare ai venditori un importo di 106 milioni di dollari, che rappresenta un anticipo/deposito. Dopo aver soddisfatto le condizioni sospensive necessarie al perfezionamento della transazione, in quanto regolate nel contratto di compravendita, Romgaz provvederà al pagamento dell'importo rappresentativo della differenza tra il prezzo di acquisto e l'anticipo/acconto versato al momento della sottoscrizione del contratto. (segue) (Rob)