Romania: Romgaz, ancora da chiarire dettagli su contratto con ExxonMobil (3)

- In data 17 giugno 2021 le due società hanno sottoscritto un accordo con il quale il venditore ha concesso a Romgaz un diritto di esclusiva per un periodo di 4 mesi, fino al 15 ottobre 2021, in merito alla trattativa per l'acquisizione di tutte le azioni emesse da ExxonMobil e che rappresenta 100 per cento del capitale sociale della società, che detiene il 50 per cento dei diritti acquisiti e degli obblighi assunti dall'accordo di concessione per l'esplorazione, lo sviluppo e lo sfruttamento petrolifero nel perimetro Neptun Deep. Successivamente, il termine è stato prorogato fino al 15 novembre 2021. ExxonMobil e OMV Petrom sono attualmente partner alla pari nel progetto in acque profonde Neptun Deep, dove l'esplorazione ha rivelato depositi stimati in 42-84 miliardi di metri cubi. ExxonMobil ha annunciato l'intenzione di lasciare la Romania e OMV Petrom ha dichiarato che è possibile prendere la decisione di investire nel progetto Neptun Deep il prossimo anno, a seconda dei cambiamenti legislativi in Romania e della situazione del mercato. (Rob)