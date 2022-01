Imprese: Commissione Ue, sì ad acquisizione La Doria Spa da lussemburghese Aio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo di La Doria S.p.A. in Italia da parte di Amalfi Invest Opportunities S.à r.l. (Aio), del Lussemburgo. La Commissione ha spiegato che Doria produce e fornisce prodotti alimentari, in particolare nel settore della lavorazione di ortaggi e succhi. Aio, controllata in ultima analisi da Investindustrial S.A., investe in aziende di medie dimensioni con sede in Europa, concentrandosi principalmente su consumatori e tempo libero, assistenza sanitaria e servizi, produzione industriale e tecnologia. La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, date le limitate sovrapposizioni tra le attività delle società e le moderate posizioni di mercato combinate risultanti dall'operazione proposta. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di revisione della concentrazione. (Beb)