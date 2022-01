Scuola: Fontana, ci adeguiamo a decisioni governo e insistiamo su importanza vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia si è sempre adeguata a quelle che sono le decisioni del governo e continueremo a farlo. Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla decisione di seguire quanto indicato dal presidente del consiglio Mario Draghi riguardo le aperture delle scuole. "Di nostro continuiamo a insistere perchè si continui a vaccinare perché la Lombardia è sicuramente la Regione che più vaccina" ha ricordato Fontana ribadendo che "questa è l'unica opportunità che abbiamo per fronteggiare questa nuova variante del virus". "Quindi proseguiamo in quella direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro", ha concluso il presidente.. (Rem)