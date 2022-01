Polonia: ministro Giustizia, governo non può accettare “rovinoso” pacchetto climatico Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia non può dare il suo assenso al “rovinoso” pacchetto climatico dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, in un messaggio su Twitter. “Il pacchetto climatico comunitario costerà 527,5 miliardi di euro. Il piano degli eurocrati, con Donald Tusk in testa, è di impoverire i polacchi e fare dell’economia polacca un ostaggio del ricco Occidente”, ha scritto il guardasigilli. Il ministro ha fatto riferimento a un rapporto pubblicato dal quotidiano “Dziennik Gazeta Prawna” e redatto da Bank Pekao in merito ai costi del pacchetto Fit for 55, che mira a ridurre le emissioni di gas serra in Ue del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. “Rispetto alle disposizioni attuali dell’Ue, la realizzazione del pacchetto climatico costerà alla Polonia circa 190 miliardi di euro in più”, si legge nell’articolo. (Vap)