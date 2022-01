Energia: M5s, Salvini e Lega in confusione, con propaganda non si abbassano le bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive affermano che "semmai ce ne fosse bisogno, oggi è arrivata l’ennesima conferma che, sulla risposta al caro bollette, la Lega, al di là della propaganda, non è in grado di mettere in campo ricette serie e coerenti. Oggi Salvini si accoda alla nostra richiesta di uno scostamento di bilancio dopo che il suo sottosegretario al Mef, Federico Freni, aveva escluso nuovi interventi, giudicando sufficienti i fondi stanziati in manovra per far fronte al forte rincaro dei prezzi energetici". I parlamentari aggiungono in una nota: "Le conseguenze della pandemia e l’eccessiva dipendenza da gas e petrolio hanno fatto schizzare in alto le bollette energetiche. Ora dobbiamo affrontare il problema su due fronti: tamponare l’emergenza, sostenendo subito imprese e famiglie, e pianificare una soluzione stabile e duratura che, insieme a un’azione coordinata su scala europea, metta al centro una forte accelerazione su efficienza energetica, ecoenergie, tecnologie per l’accumulo e reti intelligenti. Il Movimento cinque stelle ha messo sul tavolo proposte chiare e concrete: chi vuole risolvere il problema e ridurre davvero le bollette degli italiani - concludono gli esponenti pentastellati - metta da parte l’assurda nostalgia per trivelle e nucleare e ci troverà pronti al confronto”. (Com)