Tunisia: carico di cocaina sequestrato in Ecuador, autorità chiedono informazioni a Interpol

- Le autorità di sicurezza tunisine hanno inviato ieri una nota ufficiale all'Interpol per richiedere dettagli precisi sul carico di cocaina sequestrato in Ecuador la corsa settimana e diretto in Tunisia. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", la Procura della Repubblica del tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di incaricare un'unità di sicurezza specializzata nella lotta al traffico droga per condurre le indagini sul maxi carico di cocaina e tentare di scoprire la sua destinazione precisa e individuare la rete di trafficanti in Tunisia destinataria della spedizione. Lo scorso 9 gennaio, in una conferenza stampa nel porto di Contecon, a Guayaquil, le unità della polizia antidroga ecuadoregne hanno annunciato il sequestro di un carico di oltre una tonnellata di cocaina che avrebbe dovuto essere trasportato in Tunisia tramite lo stretto di Panama. La droga era nascosta all’interno di un carico di banane.(Tut)