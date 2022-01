Quirinale: Vincenzi (Pd), grazie a consiglio regionale per avermi scelto come delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha eletto i tre delegati che parteciperanno per la nostra Regione all'elezione del Presidente della Repubblica: sono il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, il consigliere Fabrizio Ghera. Ringrazio le consigliere e i consiglieri che mi hanno dato la possibilità di partecipare a una votazione così importante per il nostro Paese. Complimenti al presidente Zingaretti e al consigliere Ghera". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)