Lombardia: Violi (M5S), designazione per andare a votare per il Quirinale dimostra che non siamo finiti

- Ventidue voti “dimostrano come il Movimento Cinque Stelle abbia lavorato in modo puntuale e compatto in questi anni e sono un riconoscimento all’azione politica che abbiamo saputo portare avanti con serietà e preparazione, durante le due legislature in Consiglio Regionale”. Lo afferma in una nota Dario Violi, consigliere regionale M5S, uno dei tre delegati del Consiglio regionale della Lombardia, che andranno a Roma per eleggere il Presidente della Repubblica “Personalmente – prosegue - sono orgoglioso siano stati riconosciuti anche i miei nove anni d’esperienza e il mio profilo istituzionale. Il risultato è quindi l’espressione di un voto che ha premiato capacità e competenza. Questa elezione è un messaggio chiaro a chi, peccando di supponenza, nei salotti politici e mediatici ci considera finiti. Il Movimento Cinque Stelle c’è e continuerà ad avere il suo peso in Lombardia”. (Com)