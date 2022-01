Kazakhstan: ministero Esteri russo, efficacia missione Csto evidente al mondo intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia della missione di mantenimento della pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakhstan è evidente al mondo intero, solo chi non segue la situazione nel Paese non lo riconosce. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervenendo sul canale televisivo "Rossija 1". Secondo Zakharova, le critiche al lavoro delle forze di pace della Csto in Kazakhstan sono espresse da coloro che "disinformano deliberatamente il proprio pubblico" oppure "si autoescludono dallo spazio informativo internazionale". Questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che i tempi del ritiro delle forze di pace della Csto dal Kazakhstan devono essere stabiliti esclusivamente dalle autorità di Nur-Sultan e che Mosca non può interferire. (Rum)