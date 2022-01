Tunisia: Covid, oggi riunione del comitato scientifico sulla situazione sanitaria nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato scientifico della lotta anti-Covid in Tunisia terrà una riunione oggi che sarà dedicata all'esame della situazione sanitaria nelle scuole dopo l'aumento dei casi registrati. Lo riferisce la portavoce del comitato Jalila Ben Khalil. Ieri, 10 gennaio, il ministro dell'Istruzione, Fathi al Salouti, ha confermato che tutte le proposte saranno prese in considerazione, compresa la decisione di anticipare le vacanze intermedie nel secondo trimestre, in coordinamento con il comitato scientifico, nel corso di un incontro che si terrà oggi con il governo per prendere le opportune decisioni. Lo stesso ministro ha affermato che sono state chiuse cinque scuole e 31 classi a causa della registrazione di casi positivi. (Tut)