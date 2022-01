Italia-Romania: la pianista Handaric in concerto a Roma per la Giornata della cultura romena 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, 15 gennaio 2022, alle ore 19:00, presso la Sala concerti dell’Accademia di Romania in Roma (Piazza Josè de San Martin 1), l’Accademia di Romania in Roma e il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, in partenariato con l’Eunic Roma, invitano il pubblico, in occasione della Giornata della cultura romena 2022, ad un nuovo appuntamento musicale nell’ambito della stagione 2021-2022 del progetto Europa in Musica. Lo riferisce un comunicato stampa. La stagione musicale del cluster Eunic Roma. Il concerto sostenuto dalla giovane pianista romena Naomi Handaric, studentessa presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, presenterà brani di: George Enescu, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Frédéric Chopin e Serghei Rachmaninoff.L’acceso del pubblico all’evento, in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, sarà limitato e si farà soltanto previa prenotazione via e-mail all’indirizzo accadromania@accadromania.it. Per accedere all’evento è necessario esibire la Certificazione digitale europea Covid (Super Green Pass), in formato digitale o cartaceo. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni. All’interno della sala permane l’obbligo di indossare la mascherina di protezione e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. (segue) (Com)