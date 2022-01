Italia-Romania: la pianista Handaric in concerto a Roma per la Giornata della cultura romena 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naomi Handaric, nata nel 2000 a Gheorgheni (Romania), inizia lo studio del pianoforte all'età di 8 anni con la prof.ssa Carmen Almașanu. Nel 2013 partecipa alla sesta edizione del Concorso interregionale musicale "Città di Tarquinia" ottenendo il secondo premio con un punteggio di 92/100. Nel 2014 ottiene il secondo premio con un punteggio di 94/100 in occasione della settima edizione del Concorso Musicale Nazionale "Città di Tarquinia". Nel periodo 2011-2014 ha frequentato la scuola ginnasiale di musica “Palombara Sabina” sotto la guida della Prof.ssa Stefania Maroni. Inoltre, ha studiato con la Prof.ssa Margherita Traversa. Nel 2016 partecipa alla quinta edizione del Concorso internazionale "Note sul mare" ottenendo il primo premio con un punteggio di 95/100. In occasione della 6º edizione del Concorso internazionale "Note sul mare" nel 2017 riceve il primo premio con un punteggio di 98,25/100 e nel marzo del 2018, in qualità di finalista presso l'associazione culturale "arte del suonare", si è esibita in concerto nell'Aula magna del Liceo Musicale Giordano Bruno di Roma. Nel dicembre del 2018 partecipa in diretta televisiva su Rai 2 al programma "B come sabato". Nel 2019 si laurea presso il Liceo di Musica Giordano Bruno di Roma, dove ha studiato con i professori Tiziana Paxi e Gaetano Stella. Attualmente frequenta il terzo anno di triennio presso il Conservatorio Santa Cecilia nella – sezione pianoforte principale nella classe del Maestro Maura Pansini. (Com)