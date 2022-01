Spagna: Sanchez il 2 febbraio in vista negli Emirati Arabi Uniti, non incontrerà Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si recherà il 2 febbraio negli Emirati Arabi Uniti in occasione della celebrazione della Giornata della Spagna all'Expo di Dubai. Fonti dell'esecutivo consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", hanno chiarito che il premier non incontrerà il re emerito, Juan Carlos, che risiede in esilio volontario ad Abu Dhabi dall'agosto del 2020. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe dovuto essere presente anche il re, Felipe VI, ma alla fina sarà solo Sanchez a rappresentare la Spagna all'evento. Da alcune settimane sono sempre più insistenti le voci che ipotizzano un probabile ritorno in patria dell'ex monarca, soprattutto se la maggior parte delle vicende giudiziarie che ancora lo vedono protagonista dovessero essere archiviate. (segue) (Spm)