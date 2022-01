Ucraina: capo Stato maggiore Difesa Zaluzhnyi, ci difenderemo da Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, Zaluzhnyi ha evidenziato che saranno le Forze armate dell'Ucraina a far fronte a tale eventualità. In merito ai colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina, il generale si è astenuto dal commentare, ma ha osservato: "Naturalmente, capisco che stanno negoziando. Tuttavia, la mia missione è quella di preparare e sostenere le Forze armate per difendere lo Stato". Zaluzhnyi ha più volte tranquillizzato il popolo ucraino, ricordando le operazioni che i reparti di Kiev stanno conducendo contro i separatisti di Donetsk e Luhansk. In particolare, il generale ha dichiarato che le truppe sono pronte ad agire "in altre regioni". Zaluzhnyi ha, infine, dichiarato: "Posso anche aggiungere che non attaccheremo assolutamente nessuno, ma proteggeremo la nostra terra fino all'ultima goccia di sangue". (Rel)