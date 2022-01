Sassoli: Baglio (Pd Campidoglio), uomo colto ed equilibrato, a lui dedichiamo nostro impegno per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome del gruppo del Pd un pensiero rivolto a David Sassoli. Voglio ricordare, prima ancora che il politico la persona. Un uomo colto ed equilibrato, coraggioso, cristallino, che si è speso per Roma, per la nostra città, per l'Italia e per l'Europa". Lo ha detto in apertura dell'Assemblea capitolina la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, a nome di tutto il gruppo. "Un uomo straordinario, come ha sottolineato il sindaco Gualtieri - ha aggiunto -. La sua scomparsa ci ha lasciato senza parole perchè purtroppo è arrivata troppo presto. Una vita dedicata al giornalismo e alla politica. Un impegno puro, forte e diretto che lo ha portato a spendersi in tante battaglie per i diritti a fianco del Partito democratico. Un uomo libero, caro agli italiani da quando era un volto televisiovo, ma ancora di più per aver saputo rappresentare in Europa valori e ideali che ci accomunano: l'uguaglianza e la difesa degli ultimi. A nome del Pd - ha concluso - ci stringiamo attorno ai familiari a ricordo di David Sassoli, amico, collega, uomo integro, dedichiamo a lui il nostro impegno per Roma, una città che lui ha davvero amato tanto". (Rer)