Lazio: Califano (Pd), candidato presidente sia scelto con primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "In Italia il Pd ha introdotto le primarie, uno strumento assolutamente democratico e lineare per la scelta dei candidati. Sono state utilizzate per scegliere il segretario del nostro partito, per scegliere il sindaco di Roma. E credo che la stessa formula possa essere riproposta per il candidato alla Presidenza della Regione Lazio. Su questo sono assolutamente concorde con il vicepresidente Daniele Leodori". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Puntare sulle primarie è una formula vincente che ci permetterebbe di presentarci all'appuntamento elettorale, tra poco più di un anno, con il candidato più rappresentativo, eletto direttamente dai cittadini. Le primarie fanno parte della nostra storia. Ci sono moltissime valide persone che a mio parere potrebbero ricoprire questa carica, anche nell'attuale giunta regionale. In questi 5 anni è stato fatto un lavoro egregio che ha portato il Lazio a essere una Regione modello da tutti i punti di vista: economico, sociale, culturale, ambientale, sanitario. Premiare la continuità potrebbe essere un'opzione valida così come riproporre l'attuale sistema di alleanze che il Presidente Zingaretti ha sperimentato con successo".(Com)