Polonia: ministro Salute Niedzielski, superati i 100 mila decessi legati al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di decessi correlati al coronavirus in Polonia ha superato i 100 mila. Ad affermarlo è stato oggi il ministro della Salute polacco Adam Niedzielski all'emittente privata "Tvn 24". "Oggi possiamo dire che è un altro giorno triste, soprattutto perché abbiamo superato il livello di 100 mila morti per Covid", ha detto il ministro. Le dichiarazioni di Niedzielski giungono nel contesto di un incremento dei contagi giornalieri in Polonia, causati da una rapida diffusione della variante Omicron. (Vap)