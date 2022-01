Sardegna: approda anche a Quartu Sant'Elena il servizio di car sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opportunità di poter partire a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell'anno per spostarsi in città, raggiungere Cagliari, recarsi in aeroporto o in altre mete di interesse familiare o professionale. Sono le novità offerte dal nuovo servizio di car sharing inaugurato ieri a Quartu Sant'Elena con un occhio di riguardo all'ambiente grazie anche alla scelta della flotta ibrida: accanto alle auto tradizionali sono infatti offerte anche auto elettriche a emissioni zero. Il servizio è stato richiesto dall'amministrazione comunale tramite una manifestazione d'interesse pubblica che ha portato all'aggiudicazione da parte della società Playcar, che offre il servizio di car sharing in Sardegna, a iniziare dal capoluogo Cagliari, ma anche in altre città italiane. "Siamo sempre stati convinti della necessità di introdurre questo nuovo servizio a Quartu e oggi possiamo dire di avere creato le condizioni per avere una valida alternativa all'utilizzo del mezzo privato – ha spiegato Barbara Manca, assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti -. È un passo in avanti per favorire la riduzione del traffico in città, con evidenti vantaggi sotto l'aspetto ambientale, ma anche per offrire ai quartesi un'opzione di mobilità in più, con nuove opportunità in grado di garantire un miglioramento della qualità della vita. È un servizio che ha quindi rilevanza strategica sotto più punti di vista, che affianca il trasporto pubblico nell'ottica di una città sempre più aperta alla mobilità sostenibile e sempre più green".(Rsc)