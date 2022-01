Sardegna: Caddeo (Progressisti), "ripristinare operatività h24 del Pronto Soccorso dell'ospedale di Muravera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un immediato intervento della giunta regionale per per ripristinare la regolare attività di Pronto soccorso h 24 nel presidio ospedaliero San Marcellino di Muravera è stato chiesto con un'interrogazione indirizzata al presidente della Regione Sardegna e all'assessore alla Sanità dalla consigliera regionale Laura Caddeo (Progressisti). "La penuria di personale sanitario, ormai cronica in tutta l'isola – ha spiegato Caddei - non giustifica la notizia di queste ore secondo la quale l'Ats riduce in termini di giorni e orari l'apertura del Pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera. Ne conferma, semmai, la scarsa capacità di programmazione e di lungimiranza politica e amministrativa di questi ultimi anni. Il Sarrabus-Gerrei è abitato da circa 30.000 residenti con un incremento nel periodo estivo che può raggiungere le centomila presenze. Dal 1986, data di inaugurazione dell'ospedale San Marcellino, la funzione di questo presidio è stata di vitale importanza per il territorio e per l'isola". L'esponente dei Progressisti chiede "la convocazione di una Conferenza straordinaria sulla sanità, partecipata da tutti i partiti, esperti, associazioni dei pazienti, rappresentanti del personale sanitario, sindacati allo scopo di costruire consapevolmente la sanità sarda del domani". (Rsc)