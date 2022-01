Sassoli: Fermi, resta ricordo di un uomo per bene impegnato per diritti e valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha aperto la seduta di oggi con un minuto di silenzio per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Nel suo discorso di apertura iniziale Sassoli ribadì l'importanza di agire per contrastare il cambiamento climatico, la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto i giovani e l'urgenza di rafforzare la democrazia parlamentare e promuovere i valori europei. Durante la situazione eccezionale causata dalla pandemia, Sassoli si è impegnato affinché il parlamento europeo rimanesse aperto e continuasse a essere operativo introducendo, già da marzo 2020, dibattiti e votazioni a distanza: fu il primo parlamento al mondo a farlo. In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei, resta intatta la forza dei suoi insegnamenti e indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, pregiudizi e pettegolezzi e meschinità. Al di là delle note biografiche, di Sassoli resta, in primo luogo, il ricordo di un uomo per bene, generoso, limpido e allegro che si è impegnato per i diritti e i valori europei”, ha detto il presidente Alessandro Fermi. I lavori dell'aula sono poi iniziati per nominare i tre rappresentanti della Lombardia che andranno a Roma per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. (Rem)