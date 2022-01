Francia: elezioni presidenziali, filosofo Koenig annuncia candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filosofo Gaspard Koenig ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi di aprile. "Ho deciso di presentarmi perché è il momento in cui possono emergere nuove forze politiche in Francia", ha detto all'emittente televisiva "France 2" Koenig, 40 anni. "Sono dieci anni che sono nel dibattito pubblico e sono stanco di parlare a delle orecchie tappate", ha affermato il filosofo. Koenig ha parlato di una "semplificazione" della Francia, dove i cittadini vivono in una "prigione burocratica".(Frp)