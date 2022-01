Energia: Salvini, necessario corposo scostamento di Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con un corposo scostamento di Bilancio nelle prossime settimane per aiutare famiglie e imprese. E ci auguriamo che l’Europa non torni indietro su gas e nucleare di ultima generazione come fonti green e finanziabili”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)