© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus ha cominciato a diffondersi in Georgia. Lo ha affermato il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, Amiran Gamkrelidze, ripreso dall'agenzia di stampa "Interpressnews". "Posso confermare che sussiste una diffusione interna. Non si tratta più di casi importati dall'estero", ha detto Gamkrelidze, citando quanto emerso dai dati di laboratorio. (Rum)