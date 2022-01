Sassoli: Messa, viene a mancare un grande riferimento per l'Italia e l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- Con la morte di David Sassoli "viene a mancare una figura che istituzionalmente era molto importante per l'Italia. Lo voglio ricordare attraverso i valori per i quali si è sempre speso: la dignità per la persona, un'attenzione particolare per i giovani, per il loro movimento attraverso l'Europa, la libertà che non c'è in molti Paesi perché basata sul rispetto della persona, la parità di genere alla quale era molto attento". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, su SkyTg24. (Rin)