Cina-India: confini contesi, 14mo ciclo di colloqui militari in programma domani (2)

- Secondo un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi, la parte indiana ha evidenziato che la situazione lungo la Lac è stata causata da tentativi unilaterali cinesi di alterare lo status quo in violazione degli accordi bilaterali e ha esortato la controparte a prendere misure appropriate per ripristinare la pace e la tranquillità. La parte indiana, inoltre, ha sottolineato che la risoluzione dei problemi nelle restanti aree faciliterebbe il progresso nelle relazioni bilaterali e ha proposto "suggerimenti costruttivi", ma "la parte cinese non è stata d'accordo" e non ha avanzato "alcuna proposta lungimirante". "L'incontro non ha quindi portato alla risoluzione delle restanti aree", si legge nella conclusione della nota. Tuttavia, le parti hanno concordato di mantenere le comunicazioni e "la stabilità sul terreno". A sua volta la Cina, attraverso il portavoce del comando del teatro occidentale dell'Esercito, Long Shaohua, ha accusato l'India di ostacolare i negoziati con richieste "irragionevoli e surreali". Il rappresentante di Pechino, pur assicurando la sincera intenzione di promuovere la pace nei territori di confine contesi, ha ribadito la "ferma determinazione" a salvaguardare la sovranità nazionale e invitato la controparte ad "attenersi agli accordi", "apprezzare i risultati faticosamente conseguiti" e "collaborare sinceramente con la Cina per mantenere la pace e la stabilità al confine". (segue) (Cip)