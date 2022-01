Cina-India: confini contesi, 14mo ciclo di colloqui militari in programma domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio del 2020, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. Il 6 giugno di quell'anno, in seguito a tali episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate pochi giorni dopo (15 giugno) proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi); l'Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, ammesse ufficialmente solo mesi dopo da Pechino, che ha rivelato le identità di quattro caduti. Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l'una all'altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere al disimpegno militare e di proseguire i colloqui. Dopo il disimpegno militare delle rive del lago Pangong, a febbraio, e delle alture di Gogra, ad agosto, le questioni aperte riguardano soprattutto altri due punti di attrito significativi: Hot Springs e le pianure di Depsang. (Cip)