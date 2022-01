Sassoli: De Priamo (Fd'I), cordoglio per scomparsa, colpiva per la sua umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Mi unisco al cordoglio per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ho avuto la fortuna di conoscere in un convegno a cui lo invitai e lui partecipò: mi colpì la sua umanità, mi unisco al cordoglio profondo di tutti i colleghi". Lo ha detto il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, in occasione di un intervento in Assemblea capitolina. (Rer)