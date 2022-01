Libia: governo conferma riapertura giacimenti petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta di una parte delle Pfg era stata organizzata per chiedere l’erogazione di un bonus e i numeri di matricola militare. I numeri di matricola militare in Libia conferiscono una “identità speciale” a chiunque lavori legalmente nelle istituzioni militari libiche. Vale la pena ricordare che le Pfg sono tecnicamente un’istituzione militare affiliata al ministero della Difesa del Governo di unità nazionale (Gun), unico dicastero dell’esecutivo di Tripoli ad essere senza ministro (l’interim, infatti, l’ha sempre mantenuto il premier Abdulhamid Dabaiba). Le Guardie petrolifere chiedono l’assegnazione di matricole militari per ricevere stipendi, bonus, previdenza e tutta una serie di diritti legali. D’altra parte, il dicastero centrale è in grado di risalire, tramite tale codice di identificazione, a tutte le informazioni dei beneficiari. In passato, molti militari dell’est – ma anche del sud della Libia – non hanno ricevuto gli stipendi perché sprovvisti di tale numero. Il ministero, da parte sua, si rifiuta di fornire il codice di identificazione senza ottenere i dati completi dei richiedenti: molti ufficiali della Cirenaica si rifiutano infatti di fornire dettagli personali – come banalmente il luogo di residenza – per paura di ritorsioni. (segue) (Lit)