Ue: Agrinsieme scrive a ministro Patuanelli a difesa del settore vitivinicolo (2)

- Il Coordinamento segnala preoccupazioni sul futuro del comparto: sembra infatti che la Commissione europea abbia promosso uno studio per mappare le misure fiscali e le politiche dei prezzi applicate alle bevande alcoliche - vini inclusi - con l'obiettivo di una revisione sistematica delle politiche dei prezzi, delle misure fiscali e dei sostegni nazionali applicati all'alcool nei Paesi dell'Unione. Per Agrinsieme si tratta di un'iniziativa che potrebbe avere pesanti conseguenze sull'intero settore, pertanto ha chiesto un incontro urgente con il ministro Patuanelli per esporre alcune proposte per la difesa del comparto vitivinicolo, nel quadro di una complessiva tutela del made in Italy agroalimentare. (Com)