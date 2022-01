Sassoli: Farina (Ania), leader appassionato e impegnato nella promozione valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso con molto dispiacere della scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Esprimo a nome dell’Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, il più sentito cordoglio per la perdita di un leader appassionato e impegnato nella politica, come nel sociale, nella promozione dei valori europei di inclusione e nella difesa delle istituzioni democratiche. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari”. Queste le parole del presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, in ricordo del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. (Com)