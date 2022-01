Messico: covid, Lopez Obrador di nuovo positivo dopo terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è risultato per la seconda volta positivo al nuovo coronavirus. Il capo dello stato, che denuncia "sintomi lievi" della malattia, aveva ricevuto tre dosi di vaccino. "Informo che sono stato contagiato dal covid-19 e pur avendo sintomi lievi, rimarrò in isolamento, lavorerà dal mio ufficio e comunicherò in modo virtuale fino a quando non sarò guarito", ha scritto Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Amlo" era risultato una prima volta positivo poco meno di un anno fa, il 24 gennaio 2021, contagio che lo aveva tenuto distante dalla vita pubblica per circa due settimane. Il presidente aveva ricevuto l'ultima dose di vaccino, AstraZeneca come le due precedenti somministrazioni, il 7 dicembre. (segue) (Mec)