Messico: covid, Lopez Obrador di nuovo positivo dopo terza dose vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima puntura, e non era la prima volta, è stata somministrata in pubblico per sottolineare l'importanza del vaccino, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, appuntamento che presiede tutte le mattine dal suo insediamento, a inizio 2019. Per qualche tempo, il suo posto dinanzi ai giornalisti sarà ricoperto dal ministro dell'Interno, Adan Augusto Lopez. "Mi sono svegliato con un po' di voce roca, più tardi mi sottoporrò alla prova", aveva detto ieri mattina il capo dello Stato, prima di sostenere incontri con ministri e funzionari, pronti oggi a sottoporsi al test. Nel corso delle riunioni sono state adottate le misure standard di prevenzione, ha detto "Amlo", alludendo all'uso di gel disinfettante e prova della temperatura corporea. Nessuna mascherina, in omaggio a un atteggiamento meno allarmistico che il presidente ha adottato da tempo. (segue) (Mec)