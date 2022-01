Messico: covid, Lopez Obrador di nuovo positivo dopo terza dose vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico si colloca da tempo nei primi dieci posti al mondo per numero assoluto di decessi. Sin dall'inizio della crisi pandemica, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha predicato moderazione nella lettura dell'allarme sanitario. Al tempo stesso il governo ha sempre cercato di contenere le limitazioni alla circolazione, ricordando tra l'altro i possibili profili di incostituzionalità dei provvedimenti. Fermamente convinto che il virus non può essere fermato ai confini nazionali, il Paese non ha mai chiuso le proprie frontiere, scommettendo piuttosto sul potenziamento delle strutture di accoglienza sanitaria, anche grazie all'intervento dell'esercito e con risorse ricavate dai numerosi piani di austerità del governo. (segue) (Mec)