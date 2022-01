Messico: covid, Lopez Obrador di nuovo positivo dopo terza dose vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grosso degli interventi preventivi si è concentrato sulla chiusura delle attività economiche e sociali di massa, modulate per zone, e comunque pagate con la perdita di numerosi punti di prodotto interno lordo nel 2020. Nel Paese nordamericano sono stati peraltro autorizzati numerosi vaccini in emergenza, compresi quelli che non hanno ricevuto il via libera dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il Messico ha anche perorato in numerosi fori internazionali la necessità di una più equa distribuzione dei vaccini tra nord e sud del mondo, sviluppando - tra le altre cose - un progetto di produzione del farmaco AstraZeneca in collaborazione con l'Argentina e la sintesi di un vaccino nazionale dal probabile nome "Patria". Ad oggi, ha autorizzato all'uso in emergenza almeno dieci vaccini, compreso il cubano "Abdala". (Mec)