Libia: ministro Esteri Tunisia riceve consigliere Onu Williams, focus su ruolo in crisi libica

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman al Jerandi, ha ricevuto ieri il consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, nell'ambito della sua prima visita a Tunisi dopo aver assunto le sue funzioni a Tripoli. Lo ha reso noto la diplomazia tunisina, affermando che durante l'incontro le parti hanno discusso degli sforzi in atto per riprendere il percorso politico in Libia dopo il rinvio delle elezioni e gli sforzi compiuti dalla missione Onu, in coordinamento e consultazione con le varie autorità libiche, per superare i problemi che ne hanno impedito lo svolgimento nella data prefissata. Il ministro tunisino ha rinnovato il sostegno della Tunisia alla missione delle Nazioni Unite in Libia e agli sforzi di Williams per riavvicinare le opinioni delle varie parti libiche. Da parte sua, il consigliere Onu ha elogiato l'importante del ruolo svolto dalla Tunisia nell'incoraggiare il dialogo tra i libici, apprezzando il contributo del Paese confinante per l'avanzamento del processo politico in Libia, soprattutto durante la partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per gli anni 2020-2021. (Tut)