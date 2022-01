Sassoli: presidente serbo Vucic esprime condoglianze, sincero sostenitore allargamento dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha espresso oggi le proprie condoglianze per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Sono rimasto estremamente colpito dalla notizia della morte improvvisa di David Sassoli, che ha sinceramente sostenuto l'allargamento dell'Ue e ha sostenuto con forza la Serbia lungo il suo cammino. L'Europa ha perso un combattente eccezionale per l'Unione come comunità di membri uguali e prosperi. Possa riposare in pace", ha scritto Vucic su Twitter. (Seb)