Mali: Algeria, autorità invitano al ritorno al sistema costituzionale nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha invitato a ripristinare il sistema costituzionale in Mali. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri in un comunicato, in cui ha affermato che l'Algeria sta seguendo da vicino gli sviluppi della crisi politica e di sicurezza in Mali e richiede il ritorno al sistema costituzionale. Il comunicato ha avvertito delle conseguenze del lungo periodo di transizione in un momento in cui il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ribadito l'adesione dell'Algeria alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese africano, oltre alla disponibilità di stare a fianco del Mali e del gruppo Ecowas per trovare una soluzione alla crisi. (Ala)