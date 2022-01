Nigeria: primo censimento dopo 15 anni si terrà a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo censimento in Nigeria da oltre 15 anni si terrà nel mese di maggio. Lo ha annunciato in una nota il capo della Commissione nazionale sulla popolazione nigeriana, Nasir Isa Kwarra, affermando che la tecnologia digitale aiuterà a garantire che l'indagine a livello nazionale sia affidabile e credibile. I risultati dell'ultimo censimento della Nigeria nel 2006 sono stati respinti da alcuni gruppi del sud hanno affermato che le cifre sarebbero state manipolate per favorire il nord. Le stime suggeriscono che la popolazione della Nigeria è di oltre 200 milioni, rispetto ai 140 milioni del censimento precedente. La data esatta del censimento è in attesa dell'approvazione del presidente Muhammadu Buhari. (Res)