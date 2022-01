Russia: centro Gamaleya, da Ema parere positivo su standard produzione vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli specialisti dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) hanno espresso parere positivo sul riconoscimento degli standard di produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V e sulla conduzione delle sperimentazioni cliniche. Lo ha dichiarato il vice direttore del Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica russo Gamaleja, Denis Logunov, intervenendo sul canale YouTube "Soloviev Live". "Gli standard di produzione in Europa, Cina e Russia devono essere armonizzati", ha osservato Logunov, sottolineando di non aver ricevuto critiche dall'Ema in tal senso. (Rum)