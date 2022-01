Cina: Tibet, viceministro propaganda indagato per sospette violazioni disciplinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Nengsheng, ex viceministro presso il dipartimento di Propaganda della regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, è stato sottoposto a indagine per sospette violazioni disciplinari. A riferirlo è la Commissione per l’ispezione disciplinare del Tibet, che ha preso in carica il caso. Wang, iscritto al Partito comunista cinese, ha ricoperto l’incarico all’interno del ministero da aprile 2018 a dicembre 2021. (Cip)