Marocco: autorità spagnole smantellano una rete di contrabbando di droga dal Paese

- Le autorità di sicurezza spagnole sono riuscite a smantellare una rete di contrabbando di cannabis dal Marocco alla Spagna e alla Francia tramite l’uso di un elicottero. Lo hanno riferito i media marocchini, affermando che questa operazione ha portato all'arresto di dieci cittadini francesi nel sud della Spagna, mentre un'altra persona è stata arrestata in Francia. Al momento sono ancora in corso le perquisizioni nelle abitazioni di altre nove persone, per i quali è stato spiccato un mandato d'arresto europeo. Oltre al traffico di droga, il gruppo è coinvolto anche nel riciclaggio di denaro ottenuto illegalmente. Durante le operazioni svolte dalla polizia spagnola in coordinamento con Europol, le autorità di Madrid hanno sequestrato tre elicotteri, quattro armi da fuoco, munizioni, giubbotti antiproiettile e molti dispositivi elettronici utilizzati per evitare le perquisizioni della polizia, oltre a sequestrare 2,4 tonnellate di hashish e 112 chilogrammi di marijuana.(Mar)