Sassoli: Boccia (Pd), dolore immenso, scompare un compagno gentiluomo

21 luglio 2021

- "La morte di David Sassoli è un dolore immenso personale e per tutta la comunità democratica. Perdo un amico, un compagno di partito, un gentiluomo che ha servito e onorato le istituzioni". Queste le parole di Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. "La politica, in Italia e in Europa, perde un esempio di correttezza e lealtà convintamente europeista, David ha vissuto dimostrando come con il sorriso e la gentilezza si può esser sempre fermi e determinati nei principi e nei valori. Sono vicino al dolore della sua famiglia. David - conclude - mancherà a tutti ma il suo esempio resterà per sempre con tutti noi". (Com)