Kosovo-Usa: primo incontro tra premier Kurti e nuovo ambasciatore Hovenier

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato a Pristina il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo Jeffery Hovenier. "Le nostre nazioni continueranno ad essere fianco a fianco nell'indistruttibile alleanza basata sulla storia e sugli obiettivi reciproci di democrazia e giustizia", ha affermato Kurti scrivendo su Twitter dopo l'incontro. La presidente kosovara Vjosa Osmani ha ricevuto ieri le credenziali del nuovo ambasciatore statunitense a Pristina Hovenier. "Il Kosovo oggi è differente da quello che l'ambasciatore ricorda in quanto siamo andati avanti, ma una cosa rimane la stessa: i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America", ha dichiarato Osmani parlando di "un nuovo capitolo di cooperazione" nel quale "speriamo di rafforzare ulteriormente i nostri rapporti". "Voglio ringraziare i cittadini del Kosovo per il loro lavoro nel costruire uno Stato di successo", ha dichiarato da parte sua l'ambasciatore statunitense, facendo notare che "c'è molto lavoro da fare, come in ogni altro Paese". "Gli Usa sono un partner stabile del Kosovo", ha assicurato Hovenier secondo cui Washington sosterrà Pristina nel percorso di integrazione euro-atlantica. (segue) (Alt)